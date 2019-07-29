29 Temmuz 2019, Pazartesi

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Volkan Demirel'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 1 yıl daha takımda görmek istediği ancak sportif direktör Damien Comolli'nin veto ettiği tecrübeli file bekçisinin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili 38 yaşındaki kalecinin menajerinden açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 29.07.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 21:18
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Volkan Demirel'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!


Fenerbahçe'de Volkan Demirel bilmecesi devam ederken oyuncunun menajerinden resmi açıklama geldi.

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Volkan Demirel'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Sarı-lacivertliler ile geçtiğimiz sezon 1 senelik sözleşme imzalayan Volkan Demirel'in sözleşmesi sona ermişti.

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Volkan Demirel'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Tecrübeli eldivenin gelecek sezonda Fenerbahçe'de forma giymek istediği ancak sportif direktör Damien Comolli tarafından veto yediği iddia edilmişti.

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Volkan Demirel'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Demirel'in menajeri konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Volkan Demirel'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

"YÖNETİMİN TAVRINI BEKLİYORUZ"

38 yaşındaki kalecinin menajeri Erdinç Şehit, Volkan Demirel'in sarı lacivertli takımla yola devam etmeyeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

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