29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Volkan Demirel'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 1 yıl daha takımda görmek istediği ancak sportif direktör Damien Comolli'nin veto ettiği tecrübeli file bekçisinin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili 38 yaşındaki kalecinin menajerinden açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 29.07.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 21:18
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