Volkan Demirel'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 1 yıl daha takımda görmek istediği ancak sportif direktör Damien Comolli'nin veto ettiği tecrübeli file bekçisinin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili 38 yaşındaki kalecinin menajerinden açıklama geldi.