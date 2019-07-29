29 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerde Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmeyen 3 kişi kadroya dahil edildi. İşte Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 13:05
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Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında bulunan Audi Cup'taki ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Bayern Münih ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele etmek üzere bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Almanya'ya hareket edecek olan Fenerbahçe'nin, kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu

HARUN TEKİN

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Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu

ALTAY BAYINDIR

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Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu

OYTUN ÖZDOĞAN

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