09 Mart 2019, Cumartesi

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Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Başakşehir, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Başakşehir'in Robinho ile bulduğu golde Volkan Demirel'in büyük hatası sarı lacivertlilerin 1-0 geri düşmesine yol açtı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 09.03.2019 19:57 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 19:59
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Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.

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Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Sarı-lacivertlilerin iyi başladığı maçta şok bir golle 1-0 geriye düştü.

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Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Golde Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in yaptığı büyük hata sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini topladı.

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Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel tercihi için Ersun Yanal'a eleştirilerde bulundu.

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Volkan Demirel'den büyük hata! İşte o anlar...

İşte Volkan'ın yaptığı hata...

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