25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Volkan Demirel, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı

Isınma bölümünde Beşiktaşlı taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Volkan Demirel, tribünlerle sözlü atışma yaşadı.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 21:00 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 21:04
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Volkan Demirel, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken sarı lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel rakip takım taraftarlarıyla tartışma yaşadı.

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Volkan Demirel, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı

Maçtan önce ısınmak için sahaya çıkan sarı lacivertli futbolcular, kendilerini tribüne çağıran taraftarlarına alkışla karşılık verdi.

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Volkan Demirel, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı

Isınma sırasında kale arkasında bulunan Beşiktaşlı taraftarların kendisine küfür etmesi üzerine Volkan Demirel siyah beyazlı taraftarlara tepki gösterdi.

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Volkan Demirel, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı
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