25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ilk yarısını 3-0 geride kapatan Fenerbahçe'de taraftarlar, başkan Ali Koç'a sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 22:27
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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki!
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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki!
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