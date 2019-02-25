25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 19:49
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Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta

21.00'da başlayacak olan dev derbi iki takım için de büyük önem taşıyor.

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Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta

Kadıköy Boğa Heykeli'nde toplanan ve Ülker Stadyumu'na geçen sarı lacivertli taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandıktan sonra 35 otobüs ile birlikte saat 17.25'te yola çıktı.

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Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta

Saat 18.00'de Vodafone Park'a ulaşan Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde otobüslerden indi. Taraftarların stada girişi sırasında güvenlik güçleri tarafından bilet kontrolü ve arama işlemleri yapıldı.

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Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta

Fenerbahçe'li taraftarlar bu maça büyük ilgi gösterdi ve kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç dolduracaklar.

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