22 Haziran 2020, Pazartesi

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Volkan Demirel kenarda çılgına döndü! "Hepiniz uyuyorsunuz"

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 78. dakikasında yardımcı antrenör Volkan Demirel'in takıma söylediği sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 11:17
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Volkan Demirel kenarda çılgına döndü! Hepiniz uyuyorsunuz

Fenerbahçe, Süper Lig'de corona virüsü arası sonrası sahasında Kayserispor'u mağlup etmesine rağmen bu hafta Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi.

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Volkan Demirel kenarda çılgına döndü! Hepiniz uyuyorsunuz

İstikrarsız sonuçlar alan sarı-lacivertli takım hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti.

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Volkan Demirel kenarda çılgına döndü! Hepiniz uyuyorsunuz

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, teknik direktör Tahir Karapınar ve yardımcı antrenör Volkan Demirel idaresinde giden Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar taraftarlar bazında büyük hayal kırıklığına neden oldu.

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Volkan Demirel kenarda çılgına döndü! Hepiniz uyuyorsunuz

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede dikkat çeken anlar yaşandı. Bunlardan biri de sarı-lacivertli takım aleyhine çalınan penaltı kararıydı.

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Volkan Demirel kenarda çılgına döndü! Hepiniz uyuyorsunuz

Maçın 78. dakikasında verilen penaltı kararı, lisansı olmadığı için karşılaşmayı tribünde izlemek zorunda olan antrenör Volkan Demirel'i çıldırttı...

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