22 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica konuştu! "Dört gözle bekliyorum"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra birçok isim gündeme gelmişti. O isimlerden Nenad Bjelica, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 12:33
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica konuştu! Dört gözle bekliyorum

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica konuştu! Dört gözle bekliyorum

Mevcut durumda teknik sorumlu Tahir Karapınar ile yola devam eden Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle beraber A sınıfı bir hoca ile anlaşmak istiyor.

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica konuştu! Dört gözle bekliyorum

Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşen Fenerbahçe'nin adaylarından birinin de Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica olduğu biliniyordu.

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica konuştu! Dört gözle bekliyorum

Bjelica ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de bu kez kötü bir haber geldi.

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica konuştu! Dört gözle bekliyorum

Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde Bjelica'nın yeni rotasının Real Betis olabileceğini ima edildi.

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