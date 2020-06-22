Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"FENERBAHÇE'NİN MAÇ KAZANMASI SÜRPRİZ..."

Aslında kaç farklı 11 desek daha doğru olur! Ne defansında ne orta sahasında ne de kanatlarda devamlılık hiç olmadı ki! Aynı şeyi teknik direktörler için de söyleyebiliriz. Baştan ayağa istikrarsızlık! Yani kimse bu takım neden kazanamıyor diye sormasın. Aslında Fenerbahçe'nin az da olsa maç kazanması sürpriz benim için!