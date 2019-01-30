Volkan Demirel: "Arma için savaşacağız"

Volkan Demirel, taraftarlara seslendi. Tecrübeli kaleci, "Biz Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız" sözlerini sarfetti.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





