30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Volkan Demirel: "Arma için savaşacağız"

Volkan Demirel, taraftarlara seslendi. Tecrübeli kaleci, "Biz Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız" sözlerini sarfetti.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:02
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Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

İlk yarının ardından yönetim tarafından affedilen Volkan Demirel, taraftarlara seslendi.

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Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

Sözlerine Malatyaspor karşısında elde ettikleri galibiyetle başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi, "Taraftarlarımızın önünde çok kritik bir 3 puan aldık."

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Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

"İyi oynadığımız ve galibiyeti hak ettiğimiz bir karşılaşma çıkardık. Şimdi bunun devamını getirmek zorundayız" diye konuştu.

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Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

FORMAYA YAKIŞACAĞIZ
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı, sözlerine şöyle devam etti: Bu karşılaşma bizim için yeni bir başlangıç olacak.

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Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

Biz Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Formaya yakışır sonuçlar almaya devam edeceğiz.

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