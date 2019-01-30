30 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 4 transfer birden...

Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basılmıştı... Mevcut süreç dahilinde ise sıcak gelişmelere peş peşe yaşandı... Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası az da olsa kara bulutları dağıtan ve moral bulan sarı lacivertliler, transfere sarıldı.

Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 15:41
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Fenerbahçeden 4 transfer birden...

Ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler... Başkan Ali Koç'un listesi ışığında gelecekler gidecekler belli oldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçeden 4 transfer birden...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Diego Reyes'i İspanya'nın Club Deportivo Leganes takımına kiralık yollayan Sarı-Lacivertliler, İslam Slimani'nin de kiralık sözleşmesini feshedecek.

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Fenerbahçeden 4 transfer birden...

Kadroya yapılacak olan takviyeler konusunda da gece gündüz çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, başkan Ali Koç'un müjdesini verdiği 4 transferi noktalamak üzere...

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Fenerbahçeden 4 transfer birden...

Yanal'ın, "Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamıştır" dediği Islam Slimani'yi yollayacak olan yönetim, yeni golcüsünü Portekiz'den getirtecek.

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Fenerbahçeden 4 transfer birden...

VARAN 1: CASTILLO
Benfica ve Nicolas Castillo ile anlaşma noktasına gelen Sarı-Lacivertliler, Şilili futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

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