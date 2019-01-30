Fenerbahçeden 4 transfer birden...

30 Ocak 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
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Fenerbahçe'den 4 transfer birden...
Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basılmıştı... Mevcut süreç dahilinde ise sıcak gelişmelere peş peşe yaşandı... Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası az da olsa kara bulutları dağıtan ve moral bulan sarı lacivertliler, transfere sarıldı.
Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 15:41
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