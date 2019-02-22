22 Şubat 2019, Cuma

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Vladimir Darida'dan Fenerbahçe itirafı!

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin forması giyen Çek orta saha oyuncusu Vladimir Darida, devre arasında Fenerbahçe'den tranfer teklifi aldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 19:20
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Vladimir Darida'dan Fenerbahçe itirafı!

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, birçok futbolcuyla görüşmüş ve kadrosuna Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc takviyeleriyle güçlendirmişti.

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Vladimir Darida'dan Fenerbahçe itirafı!

Sezonun ilk yarısında orta saha oyuncularından istediği katkıları alamayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde bu bölgeye Tolgay Arslan ve Miha Zajc'i transfer etmişti.

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Vladimir Darida'dan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin forması giyen Çekya orta saha Vladimir Darida'ya da teklif yaptığı ancak Alman ekibininin sarı-lacivertlilerin teklifini reddettiği ortaya çıktı.

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Vladimir Darida'dan Fenerbahçe itirafı!

Çek basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den transfer teklifini aldığını ancak kulübünün sarı-lacivertlilere olumsuz cevap verdiğini söyledi.

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Vladimir Darida'dan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin yanı sıra Leganes, Rayo Vallecano ve Udinese'den de teklif aldığını açıklayan Darida, "Bu takımlardan teklif aldığımı teknik direktörümden öğrendim. Menajerim ise Fenerbahçe'nin büyük ilgisi olduğunu ancak kulübümün ayrılmama izin vermediğini söyledi." İfadelerini kullandı.

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