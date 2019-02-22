22 Şubat 2019, Cuma

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Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 20:15
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Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler devre arasında birçok futbolcuyla görüşmüş ve kadrosunu Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc takviyeleriyle güçlendirmişti.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon bombası ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Ocak ayında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve şu anda Premier Lig'de kötü günler geçiren Ryan Babel, sezon sonunda İngiltere'den ayrılacak.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Fulham formasıyla şu ana kadar 4 maçta görev alıp 1 asist yapan Ryan Babel'in İngiliz ekibiyle 6 aylık opsiyonlu bir anlaşma yaptığı ortaya çıkarken, Fulham'ın kümeye düşmesi veya ligde kalması halinde Hollandalı yıldızın istediği an takımdan ayrılma hakkının olduğu öğrenildi.

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