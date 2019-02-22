22 Şubat 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Giriş Tarihi: 22.02.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 20:15
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