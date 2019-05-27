27 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Inter'e transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 21:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 21:44
  • 1
  • 14
Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Sarı-lacivertlilerin devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, TRT World'e özel bir röpörtaj verdi.

  • 2
  • 14
Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Yıldız futbolcunun adı Conte'nin başına geçeceği Inter ile anılıyordu.

  • 3
  • 14
Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Fenerbahçe'nin bu sezon en önemli oyuncularının başında gelen Moses, transferi ile ilgili net konuştu.
İşte Nijeryalı yıldızın açıklamalarından satır başları;

  • 4
  • 14
Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Conte'nin kariyerinin gidişatını değiştiren isim olduğunu belirten Moses, ''Birçok teknik direktörle çalıştım ve çoğu ile birlikte çalıştığım için de memnun kaldım.

  • 5
  • 14
Victor Moses'tan transfer açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Ancak Antonio Conte, Chelsea'ye geldiğinde her şeyi değiştirdi. Harika bir adam, benim kendime inanmamı sağladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör