26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 14:44
  • 1
  • 13
Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

  • 2
  • 13
Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı.

  • 3
  • 13
Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

  • 4
  • 13
Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarlarla antrenman tamamlandı.

  • 5
  • 13
Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör