26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe iki yıldızı daha bitiriyor! İmza an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Victor Moses'tan sonra orta saha ve forvet bölgeleri için iki yıldızla daha anlaşmak üzere.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 00:45 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 08:00
  • 1
  • 21
Fenerbahçe iki yıldızı daha bitiriyor! İmza an meselesi

Sağ kanada Victor Moses'i transfer eden Fenerbahçe, orta saha için de Palmeiras'lı Raphael Veiga'yı bitiriyor.

  • 2
  • 21
Fenerbahçe iki yıldızı daha bitiriyor! İmza an meselesi

Yönetimin, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardığı, kulübüyle yapılan pazarlıkların da son aşamaya geldiği iddia edildi.

  • 3
  • 21
Fenerbahçe iki yıldızı daha bitiriyor! İmza an meselesi

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Atletico PR takımı ile 48 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe iki yıldızı daha bitiriyor! İmza an meselesi

Orta sahada çift yönlü olarak oynayabilen Raphael Veiga, kanatlarda da görev yapabiliyor.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe iki yıldızı daha bitiriyor! İmza an meselesi

Coritiba'nın alt yapısında yetişen genç futbolcu, Brezilya'nın gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör