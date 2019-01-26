26 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe iki yıldızı daha bitiriyor! İmza an meselesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Victor Moses'tan sonra orta saha ve forvet bölgeleri için iki yıldızla daha anlaşmak üzere.
Giriş Tarihi: 26.01.2019 00:45 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 08:00
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