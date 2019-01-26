Fenerbahçe iki yıldızı daha bitiriyor! İmza an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Victor Moses'tan sonra orta saha ve forvet bölgeleri için iki yıldızla daha anlaşmak üzere.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 00:45 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 08:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





