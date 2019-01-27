27 Ocak 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Zapata harekatı!

Sky Sports, sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki oyuncuya 2.5 yıllık kontrat teklif ettiğini belirtti. Transferi Milan'ın tavrı belirleyecek.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 00:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 07:50
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Fenerbahçede Zapata harekatı!

Serdar Aziz transferinin çıkmaza girmesi üzerine Fenerbahçe stoperde rotayı Çizme'ye çevirdi

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Fenerbahçede Zapata harekatı!

İtalyan Sky Sports, sarı-lacivertli kulübün, Milan'da forma giyen Cristian Zapata'ya 2.5 yıllık kontrat teklif ettiğini duyurdu.

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Fenerbahçede Zapata harekatı!

Kolombiyalı savunmacının menajeri Ivan Cordoba ile Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun önceki gün bir görüşme yaptığı kaydedilirken, ikilinin Fenerbahçe'nin teklifini de konuştuğu bildirildi.

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Fenerbahçede Zapata harekatı!

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Zapata'nın başka teklif olmadığı için sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı öne sürüldü.

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Fenerbahçede Zapata harekatı!

Ancak İtalyan ekibinin hocası Gattuso'nun, "Zapata bizim için önemli bir oyuncu, kalmasını istiyoruz" sözleri kafa karıştırdı.

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