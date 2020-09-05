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Doğukan Sinik'ten transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 14:13
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Doğukan Sinik'ten transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Doğukan Sinik'ten transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Transfer teklifleri aldığını doğrulayan Doğukan, altyapısından yetiştiği Akdeniz temsilcisinin çıkarlarına da uyması durumunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.

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Doğukan Sinik'ten transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Doğukan Sinik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Doğukan Sinik'ten transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Her futbolcunun başına gelen şeyler. Teklifler olabilir ama bu çift taraflı bir şey. Antalyaspor Kulübü Başkanımız ile iletişim halindeyiz.

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Doğukan Sinik'ten transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

HAYIRLISIYSA OLSUN

Sonuçta ben Antalyaspor altyapısından çıktım. Hedeflerim arasında gitmek var ama bunun doğru bir şekilde olmasını istiyorum. Hem kulübümün menfaatleri hem de kendim için hayırlısıysa olsun.

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