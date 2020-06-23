23 Haziran 2020, Salı

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Vedat Muriqi'ye Fransa'dan dev talip! Transfer ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine girmişti. Kosovalı golcüye istediği teklif gelmesi halinde transferine izin verecek Sarı Kanarya'ya, Fransa'dan haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 12:12
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Vedat Muriqi'ye Fransa'dan dev talip! Transfer ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları başladı... Sarı lacivertliler, henüz ligin bitmemesine rağmen transfer için kolları sıvadı.

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Vedat Muriqi'ye Fransa'dan dev talip! Transfer ve Fenerbahçe...

Sezonun sonuna ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nu Sportif Direktör olacağı ifade edilirken, gelecek gidecek oyunculara tecrübeli ismin onay vereceği ifade edildi.

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Vedat Muriqi'ye Fransa'dan dev talip! Transfer ve Fenerbahçe...

Bu bağlamda ayrılma ihtimali olan isimlerden birinin de Vedat Muriqi olduğu dile getiriliyor.

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Vedat Muriqi'ye Fransa'dan dev talip! Transfer ve Fenerbahçe...

Vedat Muriqi'nin olası satışının ardından yeni transferlerini yapmayı planlayan Kanarya için Fransa'da önemli bir haber gündeme geldi.

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Vedat Muriqi'ye Fransa'dan dev talip! Transfer ve Fenerbahçe...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Sehrou Guirassy girişiminde oldukça başarısız olan ve oyuncuyu Amiens'e kaptıran Rennes, listesinin 1 numarasına Vedat Muriqi'yi yazdı.

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