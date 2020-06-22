Fenerbahçe'den bir transfer daha! Mert Hakan Yandaş derken...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımı sil baştan oluşturması beklenen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'e imza attırmasının ardından ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile de anlaşma sağlardı. Kanarya'nın İsmail ve Mert Hakan'ın ardından bir transferde daha mutlu sona yaklaştığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 22.06.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 18:35 ABONE OL