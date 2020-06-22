22 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Mert Hakan Yandaş derken...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımı sil baştan oluşturması beklenen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'e imza attırmasının ardından ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile de anlaşma sağlardı. Kanarya'nın İsmail ve Mert Hakan'ın ardından bir transferde daha mutlu sona yaklaştığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 18:35
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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Mert Hakan Yandaş derken...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de gözler şimdiden yeni sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Mert Hakan Yandaş derken...

2020-21 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunda büyük değişiklikler yapacak.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Mert Hakan Yandaş derken...

Bu doğrultuda transferdeki ilk somut adımı atan sarı-lacivertliler, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Mert Hakan Yandaş derken...

Takımdaki yerli rotasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya, gündeme birçok ismi alırken, Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu son yakın.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Mert Hakan Yandaş derken...

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

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