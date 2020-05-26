26 Mayıs 2020, Salı

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Vedat Muriqi'ye bir talip daha! 20 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor. Adı sık sık Tottenham, Napoli ve Lazio ile anılan yıldız futbolcuya sürpriz bir talibin daha çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 02:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 02:22
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Vedat Muriqi'ye bir talip daha! 20 milyon Euro...

Yaz transfer döneminde 13 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de şüphesiz en flaş transfer Vedat Muriqi olmuştu.

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Vedat Muriqi'ye bir talip daha! 20 milyon Euro...

Galatasaray ile kıyasıya bir yarışa giren sarı-lacivertli ekip, 3.5 milyon Euro + 3 kiralık futbolcu karşılığında Muriqi'yi kadrosuna katmıştı.

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Vedat Muriqi'ye bir talip daha! 20 milyon Euro...

Sarı Kanaryalar ile 28 karşılaşmada 15 gol 6 asistlik bir performans sergileyen Kosovalı golcü, Avrupa devlerini de peşine taktı.

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Vedat Muriqi'ye bir talip daha! 20 milyon Euro...

İngiltere Premier Lig ve Serie A ekipleri başta olmak üzere birçok ekibin radarında bulunan 26 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

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Vedat Muriqi'ye bir talip daha! 20 milyon Euro...

NTV Spor'un haberine göre; Fransa Ligue 1'in corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan Rennes, Vedat Muriqi'yi istiyor.

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