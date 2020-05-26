Vedat Muriqi'ye bir talip daha! 20 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor. Adı sık sık Tottenham, Napoli ve Lazio ile anılan yıldız futbolcuya sürpriz bir talibin daha çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...