Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve yardımcıları belli oldu!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adı Erol Bulut, Nenad Bjelica, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle anılan Fenerbahçe, yeni teknik direktörüne kavuşuyor. Sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirecek olan sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun da teknik ekibe dahil olduğunu duyururken, Kanarya'nın diğer yardımcı antrenörleri de belli oldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 25.05.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 18:55 ABONE OL