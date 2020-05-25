25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve yardımcıları belli oldu!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adı Erol Bulut, Nenad Bjelica, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle anılan Fenerbahçe, yeni teknik direktörüne kavuşuyor. Sportif direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirecek olan sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun da teknik ekibe dahil olduğunu duyururken, Kanarya'nın diğer yardımcı antrenörleri de belli oldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 18:55
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve yardımcıları belli oldu!

Fenerbahçe'de yönetim hayal edilen futbolu oynatacak teknik adamı buldu.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve yardımcıları belli oldu!

Ajansspor'un haberine göre, sarı-lacivertli kurmaylar Zico'lu Fenerbahçe döneminde futbol oynayan bir takımı sahada görmeyi amaçlıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve yardımcıları belli oldu!

Ofansif, göze hoş gelen ve başarıyı da yakalayan bir sarı lacivertli takımı oluşturmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe yönetimi takımı emanet edecek ismi ve yardımcılarını belirledi. Artık resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

İşte sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü ve yardımcıları...

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve yardımcıları belli oldu!

MEHMET AURELIO TEKNİK EKİBE KATILDI!
2003-08 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio 12 yıl aranın ardından sarı-lacivertli takıma döndü.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve yardımcıları belli oldu!

Futbolculuk döneminde birçok başarıya imza atan Aurelio, şimdi de teknik heyette sarı-lacivertlilerin başarısı için hizmet edecek.

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