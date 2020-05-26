26 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe Süper Lig yıldızını takasla alacak! Transfer...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bu kapsamda gösterdiği performansla beğenileri kazanan yerli ismi gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler bu transferi takasla gerçekleştirecek. İşte o isim ve dev takas...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 12:06
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Fenerbahçe Süper Lig yıldızını takasla alacak! Transfer...

Göztepe'de futbolcular muhtemelen 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan lig hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürerken yöneticiler de gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapıyor.

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Fenerbahçe Süper Lig yıldızını takasla alacak! Transfer...

Sarı-kırmızılılar teknik direktör İlhan Palut'un da onayını alarak Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Miha Zajc için İstanbul ekibinin kapısını çaldı.

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Fenerbahçe Süper Lig yıldızını takasla alacak! Transfer...

10 numara pozisyonunda forma giyen ancak yolların ayrılması beklenen Marcio Mossoro'nun yerine düşünülen Zajc için Göztepe kiralama teklifinde bulundu.

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Fenerbahçe Süper Lig yıldızını takasla alacak! Transfer...

Sarı-lacivertli ekipte önümüzdeki sezon planlamasında yer almayan Sloven oyuncunun menajeriyle de görüşmeler yapıldı.

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Fenerbahçe Süper Lig yıldızını takasla alacak! Transfer...

Rusya'dan Krasnodar ekibinin de ilgilendiği Zajc için Fenerbahçe'den takas teklifi geldi.

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