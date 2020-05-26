Fenerbahçe Süper Lig yıldızını takasla alacak! Transfer...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bu kapsamda gösterdiği performansla beğenileri kazanan yerli ismi gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler bu transferi takasla gerçekleştirecek. İşte o isim ve dev takas...

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 12:06 ABONE OL