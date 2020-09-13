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Vedat Muriqi'nin transfer fedakarlığı! Alacağı ücret...

Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performansla İtalyan takımı Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi'nin transfer sürecinde gerçekleşen ilginç detay ortaya çıktı. Kosovalı forvetin sarı-lacivertli takımdan gitmeden önce büyük fedakarlığa imza attığı öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 13.09.2020 12:04
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Vedat Muriqi'nin transfer fedakarlığı! Alacağı ücret...

Fenerbahçe, uzun görüşmeler sonucunda golcü oyuncusu Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi için vize verdi.

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Vedat Muriqi'nin transfer fedakarlığı! Alacağı ücret...

Bonuslarla birlikte sarı-lacivertli kulübe yaklaşık 20 milyon Euro (176 milyon lira) kazandıracak olan Muriqi'nin bir katkısı daha ortaya çıktı.

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Vedat Muriqi'nin transfer fedakarlığı! Alacağı ücret...

Ajansspor'da yer alan habere göre Kosovalı golcü Fenerbahçe'de önemli bir alacağını da bıraktı.

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Vedat Muriqi'nin transfer fedakarlığı! Alacağı ücret...

26 yaşındaki golcü, geçen sezondan 500 bin Euro alacağından vazgeçti. Bununla da yetinmeyen Muriqi, bu yılın Ağustos ayına ait 200 bin Euro'luk alacağını da bıraktı.

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Vedat Muriqi'nin transfer fedakarlığı! Alacağı ücret...

Vedat Muriqi, bu şekilde toplam 700 bin Euro yani yaklaşık 6 milyon liralık bir alacaktan vazgeçti.

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