Muriqi'nin yerine iki bomba transfer! Cavani derken...

Süper Lig'de yeni sezona Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından bu bölge için birçok ismi gündemine alan ve adı son olarak Edinson Cavani ile anılan sarı-lacivertliler, Muriqi'nin yerini iki yıldız golcüyle doldurmayı planlıyor. İşte hedefteki isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 14:05 ABONE OL