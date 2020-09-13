13 Eylül 2020, Pazar

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Muriqi'nin yerine iki bomba transfer! Cavani derken...

Süper Lig'de yeni sezona Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından bu bölge için birçok ismi gündemine alan ve adı son olarak Edinson Cavani ile anılan sarı-lacivertliler, Muriqi'nin yerini iki yıldız golcüyle doldurmayı planlıyor. İşte hedefteki isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 13.09.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 14:05
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Muriqi'nin yerine iki bomba transfer! Cavani derken...

Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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Muriqi'nin yerine iki bomba transfer! Cavani derken...

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertlilerin gündemiyse forvet transferi...

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Muriqi'nin yerine iki bomba transfer! Cavani derken...

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Vedat Muriqi'nin Lazio'ya gönderilmesinin ardından bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen Kanarya'nın adı Edinson Cavani, Eran Zahavi ve Nikola Kalinic gibi isimlerle anılırken, sarı-lacivertlilerden sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

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Muriqi'nin yerine iki bomba transfer! Cavani derken...

Fanatik'in haberine göre; Muriqi'nin yerini kaliteli bir isimle doldurmaya kararlı olan Fenerbahçe'de bir numaralı aday Mario Mandzukic...

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Muriqi'nin yerine iki bomba transfer! Cavani derken...

Hırvat yıldızın bonservisinin elinde olması, kariyerinde Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda oynaması, oyun tarzı ve profesyonelliği; onu Fenerbahçe için ideal tercih haline getirdi.

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