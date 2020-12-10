10 Aralık 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den 'Ada' çıkarması! Lemos'un yerine geliyor

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de ara transferin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündem savunma transferi. Sezon başında takıma katılan Mauricio Lemos'un beklentilerin çok uzağında kalması sonrası bu bölge için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde Juan Jesus gündeme gelmişti. Ocak ayında savunma kurgusunu kesin olarak kurmak isteyen Emre Belözoğlu ve ekibi Jesus transferinin gerçekleşmemesi halinde transfer edilebilecek yeni bir ismi daha listeye dahil etti.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 12:19
ABONE OL
  • 1
  • 18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den 'Ada' çıkarması! Lemos'un yerine geliyor

Süper Lig'de transfer dönemine sayılı günler kala kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den 'Ada' çıkarması! Lemos'un yerine geliyor

TFF'den yapılan açıklamada futbolda ara transfer döneminin ne zaman açılacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini açıklanmıştı.

  • 3
  • 18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den 'Ada' çıkarması! Lemos'un yerine geliyor

Yaptığı 18 transferle yaz transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için de kolları sıvamış durumda.

  • 4
  • 18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den 'Ada' çıkarması! Lemos'un yerine geliyor

Özellikle son haftalarda savunmada göze çarpan ciddi sıkıntılar sonrası bu mevki için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde bu sorun Beşiktaş derbisinde daha da belirgin bir şekilde hissedilmişti.

  • 5
  • 18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den 'Ada' çıkarması! Lemos'un yerine geliyor

Derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de sıkıntının asıl temelinde savunma hataları yatıyordu. Rakip 10 kişi kalmışken bile 2 gol yenilmesi bardağı taşırırken, özellikle Mauricio Lemos'un performansı başta olmak üzere tüm defans hattı sınıfta kaldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör