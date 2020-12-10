Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den 'Ada' çıkarması! Lemos'un yerine geliyor

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de ara transferin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündem savunma transferi. Sezon başında takıma katılan Mauricio Lemos'un beklentilerin çok uzağında kalması sonrası bu bölge için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde Juan Jesus gündeme gelmişti. Ocak ayında savunma kurgusunu kesin olarak kurmak isteyen Emre Belözoğlu ve ekibi Jesus transferinin gerçekleşmemesi halinde transfer edilebilecek yeni bir ismi daha listeye dahil etti.