14 Ağustos 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Ali Koç'a flaş sözler! "Böyle başkanlık olmaz”

Geçtiğimiz 2 sezonu 6. ve 7. bitirerek beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, tarihindeki en kötü günlerini yaşamış ve ezeli rakiiplerine karşı Kadıköy hegemonyasını da kaybetmişti. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Kanarya, harcama limitine de çözüm bulamamıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirirken, Ali Koç ile ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 11:25
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Ali Koç'a flaş sözler! Böyle başkanlık olmaz”

Halk tarafından çok sevilen bir kral, huzuru en güzel biçimde resmedecek sanatçıya büyük ödül verileceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır.

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Ali Koç'a flaş sözler! Böyle başkanlık olmaz”

Günlerce çalışır birbirinden güzel resimler yaparlar, sonunda eserlerini teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece iki resimden hoşlanır ama birinciyi seçmek için karar vermekte zorlanmaktadır.

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Ali Koç'a flaş sözler! Böyle başkanlık olmaz”

Resimlerden birinde sükunetli bir göl vardır. Göl, bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır.

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Ali Koç'a flaş sözler! Böyle başkanlık olmaz”

Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resme bakan herkesin ortak düşüncesi harika bir huzur resmi olduğudur.

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Ali Koç'a flaş sözler! Böyle başkanlık olmaz”

Diğer resimde ise dağlar vardır ama engebeli ve çıplak dağlar. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşalmakta şimşekler çakmaktadır.

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