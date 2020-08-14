Ali Koç'a flaş sözler! "Böyle başkanlık olmaz”

Geçtiğimiz 2 sezonu 6. ve 7. bitirerek beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, tarihindeki en kötü günlerini yaşamış ve ezeli rakiiplerine karşı Kadıköy hegemonyasını da kaybetmişti. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Kanarya, harcama limitine de çözüm bulamamıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirirken, Ali Koç ile ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...