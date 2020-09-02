02 Eylül 2020, Çarşamba

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Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Transfer ve Lazio...

Transfer döneminin lideri konumu bulunan Fenerbahçe'de, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için her gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Sarı-lacivertli takımdan bir yetkili, golcü oyuncuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte 25 yaşındaki golcü için yapılan görüşmeler ve perde arkaları...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 11:00
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Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Transfer ve Lazio...

Fenerbahçe'de transferin en önemli gündemi olan Vedat Muriqi hakkında kulüpten flaş bir açıklama geldi.

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Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Transfer ve Lazio...

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bilmecesi sürüyor.

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Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Transfer ve Lazio...

MURIQI SUSKUNLUĞUNU BOZDU!
Uzun süren görüşmelerin ardından bonuslarla birlikte Lazio'ya satıldığı iddia edilen Vedat Muriqi, suskunluğunu bozdu.

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Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Transfer ve Lazio...

Fenerbahçe'nin kendisindeki yerinin çok ayrı olduğunu belirten Kosovalı yıldız, "Buradan helalleşerek ayrılmak istiyorum. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmak benim gelecek planlamam için önemli bir adım" sözlerini sarfetti.

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Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Transfer ve Lazio...

Serie A devi Lazio'ya imza atması an meselesi olan ancak resmi açıklamanın bir türlü gelmediği transfer için yeni bir gelişme yaşandı.

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