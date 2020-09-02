Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Transfer ve Lazio...

Transfer döneminin lideri konumu bulunan Fenerbahçe'de, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için her gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Sarı-lacivertli takımdan bir yetkili, golcü oyuncuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte 25 yaşındaki golcü için yapılan görüşmeler ve perde arkaları...