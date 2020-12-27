27 Aralık 2020, Pazar

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Vedat Muriqi hazır kıta! Gelmek için gün sayıyor

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya yolladığı Vedat Muriqi için kulübü transfer kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 00:34 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 06:09
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Vedat Muriqi hazır kıta! Gelmek için gün sayıyor

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, bu yılın başında Laizo'ya trasnfer olmuştu.

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Vedat Muriqi hazır kıta! Gelmek için gün sayıyor

Tam 17.5 milyon euro bedelle İtalya'nın yolunu tutan Vedat Muriç, dönmek için gün sayıyor.

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Vedat Muriqi hazır kıta! Gelmek için gün sayıyor

İtalya'da beklentilerin altında kalan ve son dönemde eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Kosovalı, görüşme halinde olduğu sarı-lacivertlilere dönmek istediğini net bir şekilde dile getirdi.

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Vedat Muriqi hazır kıta! Gelmek için gün sayıyor

Çizme'de mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Çubuklu'yu giymeye hazır öğrenildi.

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Vedat Muriqi hazır kıta! Gelmek için gün sayıyor

LAZIO DA SICAK BAKIYOR

Serie A'da 13 hafta geride kalırken, bu maçların 6'sında 249 dakika sahada kalan Kosovalı, henüz gol sevinci de yaşayamadı.

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