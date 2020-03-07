Vedat Muriç'ten transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Moralinizi bozacak mesajlar alıyor musunuz?

Sosyal medyayı çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Etkilenmemeye çalışıyoruz ama etkileniliyor. Ben bu mesleği kutsal görüyorum. 'baskı başarıya iter.' Doğru ama çok zor. Var gücümle bu camia için Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımak için elimden geleni yapacağım.