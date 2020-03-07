07 Mart 2020, Cumartesi

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Vedat Muriç'ten transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, özel hayatına ve kariyerine dair birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren golcü oyuncu, transfer iddiaları hakkında da konuşurken, gitmek istediği ligi açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.03.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 12:11
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Vedat Muriç'ten transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Sezon başında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için kapıştığı Vedat Muriç, tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullanmıştı.

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Vedat Muriç'ten transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Gösterdiği performansla Fenerbahçelilerin sevgilisi haline gelen Kosovalı golcü, aynı zamanda Avrupa'nın dev takımlarının da transfer listelerini süslüyor.

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Vedat Muriç'ten transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Vedat Muriç ve eşi Edibe Muriç, Hürriyet'e verdikleri röportajda, özel hayatlarının yanı sıra gündemden düşmeyen transfer iddiaları hakkında da ipuçları paylaştı.

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Vedat Muriç'ten transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

Vedat Muriç ve Edibe Muriç'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

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Vedat Muriç'ten transfer sözleri! Gitmek istediği ligi açıkladı

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Sosyal medyayı çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Etkilenmemeye çalışıyoruz ama etkileniliyor. Ben bu mesleği kutsal görüyorum. 'baskı başarıya iter.' Doğru ama çok zor. Var gücümle bu camia için Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımak için elimden geleni yapacağım.

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