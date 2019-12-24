Vedat Muriç'ten tarihe geçen istatistik! Alex de Souza...

Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte transferi için çekişme yaşadığı ve kadrosuna kattığı Vedat Muriç, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Kosovalı golcü, ligde gösterdiği performansla Fenerbahçe tarihine geçti. İşte o istatistik...