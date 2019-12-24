24 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'ten tarihe geçen istatistik! Alex de Souza...

Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte transferi için çekişme yaşadığı ve kadrosuna kattığı Vedat Muriç, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Kosovalı golcü, ligde gösterdiği performansla Fenerbahçe tarihine geçti. İşte o istatistik...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 01:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 01:11
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Vedat Muriç'ten tarihe geçen istatistik! Alex de Souza...
Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe takımına katılan Vedat Muriqi, ilk senesi dolmadan başarılması zor bir şeyi başardı.
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Vedat Muriç'ten tarihe geçen istatistik! Alex de Souza...
Sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri gösterdiği performanla beğeni toplayan Kosovalı golcü, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncusu oldu.
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Vedat Muriç'ten tarihe geçen istatistik! Alex de Souza...
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in olmadığı maçlarda gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.
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Vedat Muriç'ten tarihe geçen istatistik! Alex de Souza...
Son Beşiktaş maçında takımının 3'üncü golünü atarak galibiyete katkı sağlayan Kosovalı futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltmiş oldu.
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Vedat Muriç'ten tarihe geçen istatistik! Alex de Souza...
Bu sezon gol krallığı yarışında da iddialı bir görüntü çizen Vedat Muriqi, Fenerbahçe tarihini adını yazdırdı.
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