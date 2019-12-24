24 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Erman Toroğlu'ndan olay sözler! ''Zorlu'daki toplantının meyveleri alınıyor''

Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Dev derbi maçına hakem kararları damga vururken teknik direktör Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları olay olmuştu. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum ile ilgili gündem belirleyecek tespitler yaptı.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 02:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 07:34
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Erman Toroğlu'ndan olay sözler! ''Zorlu'daki toplantının meyveleri alınıyor''

Erman Toroğlu: Geçen hafta Fenerbahçe, Sivas'ta yeniliyor. Hem de açık ara farktan kurtularak... Maçtan sonra da Fenerbahçe Başkanı, teknik direktörü için zehir zemberek açıklamalar yapıyor. Adres belli, bir tek ismini söylemiyor ve bu hafta Beşiktaş maçı gelip, çatıyor.

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Erman Toroğlu'ndan olay sözler! ''Zorlu'daki toplantının meyveleri alınıyor''

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlubiyetinde Ersun'un biletinin kesilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta ve hatta yurt dışından teknik direktörlerin bile konuşulduğu söyleniyor.

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Erman Toroğlu'ndan olay sözler! ''Zorlu'daki toplantının meyveleri alınıyor''

Hafta arasında teknik durumlar yapılıyor, Beşiktaş orta sahası koşuyor, Fenerbahçe orta sahası Emre ile fazla direnç gösteremiyor.

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Erman Toroğlu'ndan olay sözler! ''Zorlu'daki toplantının meyveleri alınıyor''

Bu maçta Emre ilk 11'de başlar mı? Beşiktaş cephesinde de Ljajic 11'de başlar mı tartışmaları yaşanıyor.

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Erman Toroğlu'ndan olay sözler! ''Zorlu'daki toplantının meyveleri alınıyor''

Emre'nin sakat olduğu konusunda kulüp tarafından en ufak bir açıklama yapılmıyor. Kasığından mı, bileğinden mi sakat, bir hafta boyunca hiçbir şey açıklanmıyor.

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