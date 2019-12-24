Erman Toroğlu'ndan olay sözler! ''Zorlu'daki toplantının meyveleri alınıyor''

Erman Toroğlu: Geçen hafta Fenerbahçe, Sivas'ta yeniliyor. Hem de açık ara farktan kurtularak... Maçtan sonra da Fenerbahçe Başkanı, teknik direktörü için zehir zemberek açıklamalar yapıyor. Adres belli, bir tek ismini söylemiyor ve bu hafta Beşiktaş maçı gelip, çatıyor.



