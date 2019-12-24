24 Aralık 2019, Salı
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Erman Toroğlu'ndan olay sözler! ''Zorlu'daki toplantının meyveleri alınıyor''
Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Dev derbi maçına hakem kararları damga vururken teknik direktör Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları olay olmuştu. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum ile ilgili gündem belirleyecek tespitler yaptı.
Giriş Tarihi: 24.12.2019 02:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 07:34
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