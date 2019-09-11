11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanarak Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli forma ile sezona fırtına gibi giriş yapan Kosovalı golcü İngiltere karşısında 1 gol 2 asist yaparak bütün gözleri üzerine çevirdi. Tottenham ve Lazio gibi takımların radarına giren golcü futbolcudan Fenerbahçe'deki geleceğine dair önemli açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 07:52
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Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması!

Vedat Muriç yükselişine devam ediyor.

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Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 gollük bir performans sergileyerek sivrilmişti.

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Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması!

Sadece attığı gollerle değil savaşçı yapısı ve takım bütünlüğüne yaptığı katkı sebebi ile şimdiden sarı-laciverlti takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi.

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Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması!


Kosovalı golcü Fenerbahçe'de gösterdiği performansın yanı sıra milli takımdaki yaptıkları ile de yükselişine devam etti.

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Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nın Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanıp renklerine bağladığı Vedat Muriç kısa sürede potansiyelini göstererek Avrupa devlerinin radarına girdi.

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