11 Eylül 2019, Çarşamba
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Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması!
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanarak Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli forma ile sezona fırtına gibi giriş yapan Kosovalı golcü İngiltere karşısında 1 gol 2 asist yaparak bütün gözleri üzerine çevirdi. Tottenham ve Lazio gibi takımların radarına giren golcü futbolcudan Fenerbahçe'deki geleceğine dair önemli açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 11.09.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 07:52
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