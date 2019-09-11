Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanarak Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli forma ile sezona fırtına gibi giriş yapan Kosovalı golcü İngiltere karşısında 1 gol 2 asist yaparak bütün gözleri üzerine çevirdi. Tottenham ve Lazio gibi takımların radarına giren golcü futbolcudan Fenerbahçe'deki geleceğine dair önemli açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 07:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





