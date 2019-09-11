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Sosyal medyada Vedat Muriç çılgınlığı! İşte yorumlar
EURO 2020 A grubunda Kosova, İngiltere deplasmanına çıktı. Fenerbahçe'nin yükselen değeri Vedat Muriç 1 gol 2 asistlik performansı ile maça damga vurdu. Fenerbahçe taraftarı da Kosovalı golcünün bu performansına kayıtsız kalmadı ve sosyal medyadan 25 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırdı. İşte sosyal medyadaki Vedat Muriç tepkileri...
Giriş Tarihi: 11.09.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 02:03
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