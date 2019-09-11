11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de yıldız isim resmen kadro dışı!

Fenerbahçe'de teknik heyet kadroda yer alan 25 oyuncudan birini kızağa çekmeye hazırlanıyor. Teknik heyetin elinde şu anda altyapı oyuncuları dışında ve 20 yaş altı olmayan 25 isim var. Yanal, bu oyunculardan birini Ocak ayına kadar dışarıda bırakacaktı. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 1.1.1999 sonrası doğumlu ve Türk Milli olma özelliği bulunduğu için 28 kişilik listeye yazmadan oynatabiliyor. Peki, geride kalan 25 futbolcudan hangisi kadronun dışında kalacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 11:59
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Fenerbahçe'de yıldız isim resmen kadro dışı!

Teknik heyet, kadrodaki 25 oyuncudan birini kızağa çekmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de yıldız isim resmen kadro dışı!

Fenerbahçe'de TFF'ye verilecek liste için geri sayım başlamıştı.

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Fenerbahçe'de yıldız isim resmen kadro dışı!

25 futbolcu arasında kadro dışı kalmaya yakın adaylar belli olurken sarı lacivertliler bu isimlerden birini tercih etti ve kadro dışı bıraktı.

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Fenerbahçe'de yıldız isim resmen kadro dışı!

İşte o Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği liste ve kadro dışı kalan yıldız...

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Fenerbahçe'de yıldız isim resmen kadro dışı!

MEHMET EKİCİ

Transferin son günlerinde kendisine kulüp bulması istendiği konuşuldu ama takımda kaldı.

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