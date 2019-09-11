11 Eylül 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de yıldız isim resmen kadro dışı!
Fenerbahçe'de teknik heyet kadroda yer alan 25 oyuncudan birini kızağa çekmeye hazırlanıyor. Teknik heyetin elinde şu anda altyapı oyuncuları dışında ve 20 yaş altı olmayan 25 isim var. Yanal, bu oyunculardan birini Ocak ayına kadar dışarıda bırakacaktı. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 1.1.1999 sonrası doğumlu ve Türk Milli olma özelliği bulunduğu için 28 kişilik listeye yazmadan oynatabiliyor. Peki, geride kalan 25 futbolcudan hangisi kadronun dışında kalacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.09.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 11:59
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