24 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt!

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. 1 günlük aranın ardından dev maçın hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için yapılan dev teklife sürpriz bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 09:55
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Vedat Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Vedat Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt!

Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin en önemli transferlerinden birisi de Vedat Muriç'ti...

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Vedat Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt!

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 resmi maçta 3 gol kaydetti.

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Vedat Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt!

Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri aşan Muriç, son olarak Süper Lig'de çıktığı Ankaragücü maçında galibiyet golünü kaydederek takımının 3 puan kazanmasında önemli bir rol oynadı.

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Vedat Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt!

Muriç, Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan Çekya ve İngiltere maçlarında gösterdiği 2 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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