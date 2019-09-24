24 Eylül 2019, Salı
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Vedat Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt!
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. 1 günlük aranın ardından dev maçın hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için yapılan dev teklife sürpriz bir yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 24.09.2019 09:55
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