24 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin derbi stratejisi ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın tek çekincesi...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Galatasaray karşısına çıkacak. 1 günlük iznin ardından derbinin hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, derbi stratejisini belirledi. Oyuncularıyla yaptığı görüşmede sakin ve akıllı oynamaları halinde istediklerini sonucu alacaklarını söyleyen Yanal'ın Galatasaray maçına dair en önemli çekincesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 10:26
  • 1
  • 21
Fenerbahçe'nin derbi stratejisi ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın tek çekincesi...

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Galatasaray maçına çevrildi.

  • 2
  • 21
Fenerbahçe'nin derbi stratejisi ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın tek çekincesi...

Kanarya bir günlük iznin ardından Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

  • 3
  • 21
Fenerbahçe'nin derbi stratejisi ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın tek çekincesi...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda tedavisi süren Garry Rodrigues haricinde tüm oyuncular yer aldı.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe'nin derbi stratejisi ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın tek çekincesi...

Sarı-lacivertlilerin, top kapma, pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe'nin derbi stratejisi ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın tek çekincesi...

Öte yandan derbi stratejisini belirleyen teknik heyetin dev maç öncesi tek çekincesi ortaya çıktı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör