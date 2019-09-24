Fenerbahçe'nin derbi stratejisi ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın tek çekincesi...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Galatasaray karşısına çıkacak. 1 günlük iznin ardından derbinin hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, derbi stratejisini belirledi. Oyuncularıyla yaptığı görüşmede sakin ve akıllı oynamaları halinde istediklerini sonucu alacaklarını söyleyen Yanal'ın Galatasaray maçına dair en önemli çekincesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





