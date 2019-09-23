24 Eylül 2019, Salı

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Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber! Galatasaray maçı öncesi...

Süper Lig'in 6.haftası derbiye sahne olacak. Deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'ye maç öncesi iyi haberler geldi. Krtik derbi öncesi gelen haberler sarı-lacivertli teknik heyetin yüzünü güldürüyor. İşte Ersun Yanal'ın elini güçlendirecek o müjdeli haberler...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 23:58 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 23:59
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Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber! Galatasaray maçı öncesi...

Süper Lig'de Cumartesi günü dev derbi heyecanı yaşanacak.

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Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber! Galatasaray maçı öncesi...

Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda son derece kritik maçta karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber! Galatasaray maçı öncesi...
Bütün gözlerin çevrildiği dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde onların desteği ile ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek istiyor.
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Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber! Galatasaray maçı öncesi...

Fenerbahçe kariyerinde Kadıköy'de maç kaybetmeyen Ersun Yanal, Galatasaray'ı deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber! Galatasaray maçı öncesi...

Son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 89. dakikada yediği golle 2 puan kaybeden Galatasaray'ın ligde 8 puanı bulunuyor.

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