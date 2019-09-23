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Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber! Galatasaray maçı öncesi...
Süper Lig'in 6.haftası derbiye sahne olacak. Deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'ye maç öncesi iyi haberler geldi. Krtik derbi öncesi gelen haberler sarı-lacivertli teknik heyetin yüzünü güldürüyor. İşte Ersun Yanal'ın elini güçlendirecek o müjdeli haberler...
Giriş Tarihi: 23.09.2019 23:58 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 23:59
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