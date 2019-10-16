16 Ekim 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri yükseliyor. Bu sezon Arsenal'de forma şansı bulmayan ve adı ciddi şekilde sarı-lacivertli kulüple anılan yıldız futbolcu ile ilgili İngiliz basınında haberler çıkmaya devam ediyor. Ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olacağı iddia edilen 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:01
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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Mesut Özil hayali gerçeğe dönüşüyor. Yıldız futbolcunun ismi uzun süredir sarı-lacivertli takımla anılıyordu.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil'in, yaz transfer döneminde çubuklu formayı giyeceği iddia edilmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında bu transfer için 'ilerleyen yıllarda neden olmasın' demişti...

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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! Verdiği söz ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil, Fenerbahçe'ye adım adım yaklaşıyor.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! Verdiği söz ortaya çıktı

EŞİ İKNA OLMUŞTU

Fenerbahçe'ye muhtemel transferi için Mesut'un, eşi Amine Gülşe'yi ikna ettiği ifade edilirken sportif direktör Comolli'nin Arsenal'le bazı pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtilmişti.

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