16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! Verdiği söz ortaya çıktı
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Mesut Özil sesleri yükseliyor. Bu sezon Arsenal'de forma şansı bulmayan ve adı ciddi şekilde sarı-lacivertli kulüple anılan yıldız futbolcu ile ilgili İngiliz basınında haberler çıkmaya devam ediyor. Ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olacağı iddia edilen 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:01
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