11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal Alanyaspor 11'ini belirledi! Gustavo ve Rami...

Fenerbahçe, Süper Lig'de milli ara nedeniyle verilen ara sonrasu dördüncü haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi. Tecrübeli teknik adam Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luiz Gustavo ile maç eksiği bulunan Adil Rami ile ilgili kararını da verdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 21:50
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Ersun Yanal Alanyaspor 11'ini belirledi! Gustavo ve Rami...

Fenerbahçe'de lige verilen milli aranın ardından gözler Alanyaspor maçına çevrildi.

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Ersun Yanal Alanyaspor 11'ini belirledi! Gustavo ve Rami...

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Ersun Yanal Alanyaspor 11'ini belirledi! Gustavo ve Rami...

Milli arayı iyi değerlendiren Kanarya, hazırlık maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

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Ersun Yanal Alanyaspor 11'ini belirledi! Gustavo ve Rami...

Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luiz Gustavo, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti.

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Ersun Yanal Alanyaspor 11'ini belirledi! Gustavo ve Rami...

Brezilyalı yıldızın Alanyaspor maçında forma giyip giyemeyeceği ise merak konusu oldu.

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