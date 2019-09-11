11 Eylül 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal Alanyaspor 11'ini belirledi! Gustavo ve Rami...
Fenerbahçe, Süper Lig'de milli ara nedeniyle verilen ara sonrasu dördüncü haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi. Tecrübeli teknik adam Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Luiz Gustavo ile maç eksiği bulunan Adil Rami ile ilgili kararını da verdi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 11.09.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 21:50
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