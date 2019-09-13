13 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'e dev talip! Atletico ve Tottenham derken...

Hem Fenerbahçe'de hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve hatta rakip takım taraftarlarının bile övgüler yağdırdığı Vedat Muriç, Avrupa'da da gündem oldu. Kosova formasıyla önce Çekya'ya sonra İngiltere filelerini havalandıran Muriç için dev kulüpler sıraya girdi. İşte golcü futbolcunun yeni talibi olan dev kulüp...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 10:47
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Vedat Muriç'e dev talip! Atletico ve Tottenham derken...

Fenerbahçe'de son dönemin en popüler ismi olarak öne çıkan Vedat Muriç, gündemden düşmüyor.

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Vedat Muriç'e dev talip! Atletico ve Tottenham derken...

Kariyerinin en iyi günlerini yaşayan Muriç, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından fark edilmeye başlandı.

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Vedat Muriç'e dev talip! Atletico ve Tottenham derken...

Sarı-lacivertli takımla lige iyi bir başlangıç yapan golcü oyuncu, Kosova Milli Takımı'nda da benzer şekilde yoluna ilerliyor.

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Vedat Muriç'e dev talip! Atletico ve Tottenham derken...

2019-2020 sezonu itibariyle Kosova ve Fenerbahçe formalarıyla 5 resmi maçta 4 gol atıp, 3 asist yapan 25 yaşındaki oyuncu, gelecek dönemler adına da heyecan veriyor.

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Vedat Muriç'e dev talip! Atletico ve Tottenham derken...

Özellikle EURO 2020 elemeleri A Grubu maçında İngiltere deplasmanına çıkan Kosova'da, 5-3 kaybetmelerine rağmen attıkları 3 gole de direkt etki etmesiyle adından söz ettiren başarılı yıldız, potansiyelini göstermeye başladı.

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