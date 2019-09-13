13 Eylül 2019, Cuma
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Vedat Muriç'e dev talip! Atletico ve Tottenham derken...
Hem Fenerbahçe'de hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve hatta rakip takım taraftarlarının bile övgüler yağdırdığı Vedat Muriç, Avrupa'da da gündem oldu. Kosova formasıyla önce Çekya'ya sonra İngiltere filelerini havalandıran Muriç için dev kulüpler sıraya girdi. İşte golcü futbolcunun yeni talibi olan dev kulüp...
Giriş Tarihi: 13.09.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 10:47
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