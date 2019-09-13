13 Eylül 2019, Cuma

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Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu

Fenerbahçe'de Türkiye futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik kadroda Mehmet Ekici kendisine yer bulamadı. Sarı-lacivertlilerin kendisine son gün gelip kulüp bulmasını söylemesi ve sonra kadro dışı kalmış olmasından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de neden kadroya giremediği belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.09.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 09:33
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Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu

Fenerbahçe'de Futbol Federasyonu'na ligin ilk yarısı için gönderilen 28 kişilik kadroya alınmayan Mehmet Ekici'yi istatistiklerinin yaktığı ortaya çıktı.

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Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu

6 ay futbol oynamamayı göz aldıktan sonra 1 Temmuz 2017'de Fener'e 6.7 milyon Euro garanti ücret karşılığında 4+1 yıllık imza atan 29 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda ligde 9 maça çıkıp, gol ve asist katkısı veremedi.

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Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu

Geçen sezon ise 21 maçta sadece 3 gol, 1 asistle oynayan Ekici, bu sezon da Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremeyince ilk yarı sonuna kadar oynama şansını elinden kaçırdı.

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Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu

Bu arada Fenerbahçe, Mehmet Ekici'den ücretinde indirim istendiği yolundaki iddiaları yalanlayıp, "Mehmet'in maşında indirim yapmasını istediği ve onun da reddettiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu

Fenerbahçe forması giyebilmek için Trabzonspor'a rest çekip altı ay tek başına idman yapan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik listeye alınmadı.

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