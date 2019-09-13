Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu

Fenerbahçe'de Türkiye futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik kadroda Mehmet Ekici kendisine yer bulamadı. Sarı-lacivertlilerin kendisine son gün gelip kulüp bulmasını söylemesi ve sonra kadro dışı kalmış olmasından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de neden kadroya giremediği belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.09.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





