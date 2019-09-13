13 Eylül 2019, Cuma
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Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu
Fenerbahçe'de Türkiye futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik kadroda Mehmet Ekici kendisine yer bulamadı. Sarı-lacivertlilerin kendisine son gün gelip kulüp bulmasını söylemesi ve sonra kadro dışı kalmış olmasından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de neden kadroya giremediği belli oldu.
Giriş Tarihi: 13.09.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 09:33
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