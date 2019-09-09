09 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'e 4 dev talip oldu!

Fenerbahçeli Vedat Muriç, performansıyla taraflı tarafsız övgü topluyor. Sarı-Lacivertli formayla oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Kosovalı golcü, milli forma altında da gollerine devam ediyor. Kosova'nın Çekya'yı mağlup ettiği maçta, galibiyette önemli pay sahibi olan Muriç'e rakip teknik adamdan övgü dolu sözler gelirken, bu maçta golcü futbolcuyu 4 dev kulübün takip ettiği de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.09.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 09:22
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Vedat Muriç'e 4 dev talip oldu!

Fenerbahçe taraftarının kısa sürede sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

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Vedat Muriç'e 4 dev talip oldu!

Sarı-Lacivertliler yaz transfer sezonunda Vedat Muriç'i adeta Galatasaray'ın elinden kapmıştı.

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Vedat Muriç'e 4 dev talip oldu!

Uzun süre süren transfer savaşının galibi Fenerbahçe olmuştu.

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Vedat Muriç'e 4 dev talip oldu!

Fenerbahçe, Muriç için Rizespor'a 3.5 milyon Euro'nun yanında 3 de genç futbolcu vermişti.

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Vedat Muriç'e 4 dev talip oldu!

Vedat, Fenerbahçe ile 3 Süper Lig maçında 2 gol attı ve performansıyla alkış topladı.

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