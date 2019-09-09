09 Eylül 2019, Pazartesi
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Vedat Muriç'e 4 dev talip oldu!
Fenerbahçeli Vedat Muriç, performansıyla taraflı tarafsız övgü topluyor. Sarı-Lacivertli formayla oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Kosovalı golcü, milli forma altında da gollerine devam ediyor. Kosova'nın Çekya'yı mağlup ettiği maçta, galibiyette önemli pay sahibi olan Muriç'e rakip teknik adamdan övgü dolu sözler gelirken, bu maçta golcü futbolcuyu 4 dev kulübün takip ettiği de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 09.09.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 09:22
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