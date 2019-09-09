09 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ozan Tufan'dan büyük fedakarlık! İşte yaşananlar...

Yaşadığı travma, hayal kırıklıkları ve futboldan uzaklaşmaya aldırmadı. Geçtiğimiz sezon kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan yeniden küllerinden doğdu. Milli Takımın son oynadığı Andorra karşısında attığı gol ileTürkiye'yi ipten aldı. İşte Ozan Tufan ve yaptığı fedakarlık...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 11:47
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Ozan Tufan'dan büyük fedakarlık! İşte yaşananlar...

Fenerbahçe forması altındaki çıkışını A Milli Takım'da da sürdüren Ozan Tufan, Andorra karşısında son dakikada attığı golle üç puanı getirdi.

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Ozan Tufan'dan büyük fedakarlık! İşte yaşananlar...

24 yaşında olmasına rağmen, futbol kariyerinde inişli çıkışlı birçok olaya şahit olan Ozan Tufan, adeta küllerinden doğdu, bugünlerde ay-yıldızlıların kurtarıcısı oldu.

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Ozan Tufan'dan büyük fedakarlık! İşte yaşananlar...

İşte oyuncunun son dönemde yaşadığı olaylar;

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Ozan Tufan'dan büyük fedakarlık! İşte yaşananlar...

2017-18 sezonuna çok iyi başlayan futbolcu, takımın 9. haftada Osmanlıspor ile berabere kalması sonrası kulübeye geldi.

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Ozan Tufan'dan büyük fedakarlık! İşte yaşananlar...

Bu duruma tepki gösterince teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı ve Dereağzı'na gönderildi.

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