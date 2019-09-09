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Ozan Tufan'dan büyük fedakarlık! İşte yaşananlar...
Yaşadığı travma, hayal kırıklıkları ve futboldan uzaklaşmaya aldırmadı. Geçtiğimiz sezon kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan yeniden küllerinden doğdu. Milli Takımın son oynadığı Andorra karşısında attığı gol ileTürkiye'yi ipten aldı. İşte Ozan Tufan ve yaptığı fedakarlık...
Giriş Tarihi: 09.09.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 11:47
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