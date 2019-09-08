08 Eylül 2019, Pazar

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Serdar Aziz Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Fenerbahçe ile Bursaspor milli aranın olduğu haftada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Özellikle ilk golde büyük bir hata yapan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz maç genelinde de vasat bir performans sergiledi. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya üzerinden tecrübeli futbolcuyu eleştirdi. İşte sosyal medyada Serdar Aziz tepkileri...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 22:21
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Serdar Aziz Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Fenerbahçe'nin Bursaspor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz beklenen performansı gösteremedi.

İşte Fenerbahçe taraftarının Serdar Aziz tepkisi...

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Serdar Aziz Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
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Serdar Aziz Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
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Serdar Aziz Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
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Serdar Aziz Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
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