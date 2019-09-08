Serdar Aziz Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Fenerbahçe ile Bursaspor milli aranın olduğu haftada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Özellikle ilk golde büyük bir hata yapan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz maç genelinde de vasat bir performans sergiledi. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya üzerinden tecrübeli futbolcuyu eleştirdi. İşte sosyal medyada Serdar Aziz tepkileri...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 22:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





