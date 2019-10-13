Vedat Muriç transfer tarihini verdi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanarak kadrosuna kattığı Vedat Muriç sarı-lacivertli forma ile gösterdiği performansla parmak ısırttı. Birçok Avrupa devinin takibe aldığı Kosovalı golcü transfer için kararını verdi.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 22:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





