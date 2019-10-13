13 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç transfer tarihini verdi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanarak kadrosuna kattığı Vedat Muriç sarı-lacivertli forma ile gösterdiği performansla parmak ısırttı. Birçok Avrupa devinin takibe aldığı Kosovalı golcü transfer için kararını verdi.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 22:07
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Vedat Muriç transfer tarihini verdi!

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Vedat Muriç transfer tarihini verdi!

Sarı-lacivertli takımın sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı golcü kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

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Vedat Muriç transfer tarihini verdi!

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, geride kalan 7 haftada sarı lacivertli takımın adeta istikrar abidesi oldu.

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Vedat Muriç transfer tarihini verdi!

Hazırlık döneminde itibaren Boluspor maçı dışında her maçta foram giyen golcü futbolcu, ligde de geride kalan maçların tamamında 90 dakika oynadı ve 630 dakika sahada kaldı.

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Vedat Muriç transfer tarihini verdi!

Golcü futbolcu, bu başarısını profesyonel yaşansına ve ekstra çalışmalarına borçlu... Takım antrenmanlarının dışında boş zamanlarında dahi ekstra çalışmalar yapıyor.

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