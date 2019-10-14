14 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların olması Ersun Yanal'ın bir süredir elini kolunu bağlamış ve bazı oyuncuları asıl mevkisinin dışında kullanmak zorunda bırakmıştı. Milli arayı iyi değerlendiren sarı-lacivertlilerde sakat futbolcuların son durumları belli oldu. 3 futbolcunun Denizlispor maçına yetişecek olması deneyimli teknik adamın yüzünü güldürdü.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 02:24 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 07:37
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Fenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!

Sarı-lacivertlilerde Moses, Rodrigues, Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar'ın sakatlığı bulunuyordu.

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Fenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!

Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'dan başka alternatifi olmayan sarı-lacivertlilerde o bölgede Nabil Dirar forma giyiyordu.

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Fenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!

Faslı futbolcunun ameliyat olması sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olması Fenerbahçe teknik heyetini düşündürüyordu.

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Fenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!

Keza Moses ve Rodrigues'in bir süredir takımdan uzak kalması Fenerbahçe'nin kanat organizasyonlarını sekteye uğratmıştı.

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