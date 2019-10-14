Fenerbahçe'de Denizli maçına yetişecek yıldızlar belli oldu!

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların olması Ersun Yanal'ın bir süredir elini kolunu bağlamış ve bazı oyuncuları asıl mevkisinin dışında kullanmak zorunda bırakmıştı. Milli arayı iyi değerlendiren sarı-lacivertlilerde sakat futbolcuların son durumları belli oldu. 3 futbolcunun Denizlispor maçına yetişecek olması deneyimli teknik adamın yüzünü güldürdü.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 02:24 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 07:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





