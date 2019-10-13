13 Ekim 2019, Pazar

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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Sarı lacivertli ekibin Faslı yıldızı Nabil Dirar, gösterdiği fedakarlıkla büyük takdir topladı! Deneyimli oyuncu, fıtık operasyonu geçirmek için Hasan Ali Kaldırım'ın iyileşmesini bekledi. Fenerbahçe yönetimi de böyle bir fedakarlıkta bulunan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 19:45
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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Fenerbahçe'de, Nabil Dirar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Faslı futbolcu kadro dışı dönemi ve sonrasında gösterdiği bağlılıkla, takdir topladı.

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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Teknik direktör Ersun Yanal tarafından sağ açık, sağ bek, orta sahanın ortası ve sol bekte değerlendirilen Dirar, verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek için gösterdiği çabayla alkış aldı.

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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Cezayir ile oynanacak maç öncesinde Fas Milli Takımı'ndan affını isteyen 33 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Vahid Halilhodzic ile konuşarak Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyaç duyduğunu aktarmıştı.

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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Bir süredir fıtık sorunu bulunan Dirar, hem kariyer hem de sağlık açısından riskler alarak sarı-lacivertli formayı bırakmadı.

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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!

Deneyimli oyuncu, fıtık operasyonu geçirmek için Hasan Ali Kaldırım'ın iyileşmesini bekledi. Dirar, bu hareketiyle teknik heyet ve yönetimden tam not aldı.

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