13 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den flaş Nabil Dirar kararı!
Sarı lacivertli ekibin Faslı yıldızı Nabil Dirar, gösterdiği fedakarlıkla büyük takdir topladı! Deneyimli oyuncu, fıtık operasyonu geçirmek için Hasan Ali Kaldırım'ın iyileşmesini bekledi. Fenerbahçe yönetimi de böyle bir fedakarlıkta bulunan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.10.2019 19:45
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