19 Temmuz 2019, Cuma

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''Vedat Muriç ilk maçında Slimani'yi geçti''

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık karşılaşmasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriç oynadığı futbolla taraftarı kendine hayran bıraktı. Kosovalı golcünün bu performansı sonrası sosyal medyada Muriç fırtınası estirdi. İşte sosyal medyadaki Vedat Muriç tepkileri...

Giriş Tarihi: 19.07.2019 20:43 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 20:43
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''Vedat Muriç ilk maçında Slimani'yi geçti''

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç fırtınası esiyor. Bursaspor maçındaki performansı ile beğeni toplayan Kosovalı golcünün bu performansına futbolseverler kayıtsız kalmadı.


İşte o mesajlar...

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''Vedat Muriç ilk maçında Slimani'yi geçti''
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''Vedat Muriç ilk maçında Slimani'yi geçti''
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''Vedat Muriç ilk maçında Slimani'yi geçti''
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''Vedat Muriç ilk maçında Slimani'yi geçti''
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