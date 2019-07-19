19 Temmuz 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu!

Transfer çalışmalarını sürüdüren Fenerbahçe'de, takımdan gidecek ve transfer edilmesi beklenen isimler netlik kazanmıştı. Ancak teknik direktör Ersun Yanal, gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan iki transfere engel oldu...

Giriş Tarihi: 19.07.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 17:25
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu!

En az 3 oyuncu transferi daha yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, ayrılıklar da yaşanacak.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu!

Teknik Direktör Ersun Yanal, bir transferin ve bir ayrılığın gerçekleşmesini engelledi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu!

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in talip olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu!

Kievliler ise transferden daha umutlu. Ukrayna basınında çıkan haberlerde Dinamo Kievli yöneticiler Sloven oyuncuyla yakından ilgilendiklerini doğruladı.

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