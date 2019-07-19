Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki transfere engel oldu!

Transfer çalışmalarını sürüdüren Fenerbahçe'de, takımdan gidecek ve transfer edilmesi beklenen isimler netlik kazanmıştı. Ancak teknik direktör Ersun Yanal, gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan iki transfere engel oldu...

Giriş Tarihi: 19.07.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 17:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





